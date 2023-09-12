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الثلاثاء، 12-09-2023 07:23 م

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

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الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن نشر رابط على موقعه الإلكتروني، لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف الفئة الثالثة في سلطة وادي الأردن، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الاستثمار، اعتبارا من اليوم وحتى 14 من الشهر الحالي.

وأوضح الديوان في بيان، الثلاثاء، أنه نشر الرابط الإلكتروني لغايات إطلاع المتقدمين لهذه الوظائف على مجموع نقاطهم التنافسية، وواقع حال طلباتهم من حيث الاعتماد، أو إرسال ملاحظاتهم إن وجدت، مشيرا إلى أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة للطلب أو التقدم بالملاحظات ورقيا، بعد انتهاء المدة المحددة.

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