رابط الحصول على نتائج التوجيهي

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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-02-2021 10:49 م

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة التربية والتعليم ان موعد نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة - الامتحان التكميلي سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس .

وقالت الوزارة انه يمكن الحصول على النتائج من خلال الدخول على الرابط التالي :  انقر هنا

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بدورها وجهت وزارة التربية والتعليم العديد من النصائح لطلبة الدورة التكميلية للتوجيهي من أجل الحفاظ على صحتهم بعد اعلان النتائج .

وأكدت الوزارة ضرورة استقبال التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم اقامة احتفالات في المنازل وأن تكون الفرحة بالنجاح بلا تجمعات.

ودعت الوزارة الناجحين للاعتذار عن المصافحة والتقبيل، وعدم الخروج بالمواكب لتسببها في ازدحامات مرورية، وتجنب الازدحام في محال الحلويات.


 




 

 


 

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