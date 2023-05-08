رثاء يُبكي القلوب.. أم تكتب رسالة لابنتها بعد شهرين من وفاتها

الوكيل الإخباري -ريان حسان

نعت أم طفلتها ذات الثلاث اعوام التي توفيت بعد معاناتها مع مرض نقص المناعة الحاد او ما يطلق عليه بـ "طفل الفقاعة".

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وقالت والدة الطفلة كرمل السيدة سها مبارك من فلسطين في رسالة لـ "الوكيل الاخباري"، إن طفلتها كرمل عانت من المرض نحوعامين وثمان اشهر قبل أن تفارق الحياة وكانت متعلقة بها ما شكل لها صدمة بفقدان ابنتها والتي احتسبتها عند الله.



وطلبت والدة الطفلة من كل ام الانتباه لهكذا نوع من الامراض موضحة ان المرض ظهر بعد اصابة طفلتها بالتهاب رئوي حاد مما استدعى الاطباء لإجراء فحوصات خاصة وتبين انها تعاني من نقص حاد بالمناعة وكان من والدتها اتخاذ تدابير وقائية لان جسد ابنتها لا يحتمل اي عدوى .



وتالياً نص الرسالة:



هالقصة كتبتها بعد صراع 3 سنين مع مرض بنتي كتبتها وكل كلمة بتعبر عن احساسي وشعوري وحزني لفقدها … حكولي كتير عالم تخطي فراقها … تخطي موتها لكرمل… انسي الحزن وامشي بحياتك

بحب احكيلكم انه كرمل كنت مخبيتها عن عيون العالم كلها كنت محتفظة بتفاصيلها الصغيرة قبل الكبيرة الي



ما كنت احب انزل صورة الها ما كنت احب حد يشوفها لاني كنت بخاف عليها كتير لانها بنت كتير حلوة وذكية



كنت اخاف عليها لانه عندها نقص مناعه بحكو للاطفال الي معهم هالمرض (طفل الفقاعه ) يعني لازم يعيشو بمكان متل الفقاعه معقم ومفلتر وانا كنت عاملة شي شبيه كنت مخصصة غرفة معقمة والعاب معقمين كل شي بتتخيلو بكون معقم عند كرمل حتى اكلها كنت اعرضه للتسخين والحرارة وكنت استبعد الاكلات الي ممكن ترجع تنمو فيها البكتيريا متل الجاج واللحمة



كنت بدي اياها تعيش اطول فترة ممكنة واحميها من اي عدوى

خفت عليها لدرجة الهوس فيها كتير كانو يحكولي خلينا نحملها نلاعبها بس لا ما اسمح لحد هاي بنتي حبيبتي هاي دنيتي كلها



ممنوع حد يصيبها بخاف تكونو حاملين لفيروس واعراضه مش ظاهرة عليكم لسا …يعني كنت افكر بالامور الدقيقة الي مش ممكن حد يفكر فيها … مع انه الدكتور كان يحكيلي عادي اذا حد حملها شرط ما يكون مريض بس كنت ارفض لاني بحبها كتير هاي الي هاي بنتي لحالي بدي احميها لبين ما نلاقي علاجها المناسب ولبين ما نلاقي مطابق لزراعه نخاع العظم

كنت اضل حامليتها وما اخليها تختلط كتير بالاطفال



كنت اشوف اللهفة بعيونها كيف بتكون لما تشوف صغار حابة تلعب معهم كنت اخليهم يلبسو كمامات ويعقمو ايديهم لما اشوف بعيونها انها بدها تلعب كنت احزن عليها



حتى كرمل كانت تجيبلي الكمامة مشان تلبسها قبل ما تلعب مع اي حد واذا حد قرب منها ومش لابس كمامة تصرخ عليه وتركض علي وتحكيلي انه قربو منها بدون ما يلبسو كمامة ، وبتذكر مرة ممرضة بدها تعطي كرمل ابرة المناعه كرمل عطول اشرتلها عتمها انه تلبس الكمامة الممرضة ضحكت لدرجة كل الي معها ضحكو اه بحكيلكم عن بنتي كرمل هاي بنت السنتين ونص ذكية كتير لابعد الحدود



ولانها بتحب مصلحتها حتى اقرب الناس متل امي كانت ما تمشيلهم ماما كانت بدها تعطي كرمل شوكلاتة ،، كرمل حكت لامي تستنا شوي راحت جابت المعقم خلت امي تعقم ايديها وتعقم حبة الشوكلاتة من برة ، اه حكتلكم كرمل ذكية حتى امي حكتلي بنتك اكبر من عمرها تفكيرها كلامها نظراتها كانها بدها تحكيلي مش هيك بنات الدنيا مش بهاد الذكاء بس عارفيتني رح انجن اذا سمعت هيك كلام منها



صح انا قلبي مكسووور مكسور مكسور بس بحب اتباهى فيكي يا كرمل ،،،، صح يا ماما انا ضليت سنتين ما اطلع من البيت مشان احميكي بس كان لربنا حكمة تانية



كان بده اياني اشبع منك … اضمك كتير وابوسك كتير .. انا كان في بالي اني بدي تعيشي كتير بس ربنا بحكيلي اشبعي منها يا سها انا بعدتك عن كل العالم مشان تاخدي الحب منها وكمان تعطيها انا خليتك ترحلي من بيتك لبيت بعيد مشان كرمل تكون الك ما حد يشاركك فيها وما حد يلهيكي عنها



مهما ضميتك وحملتك بعدني بشتاق اه يا ربي بشتاق

كرمل لما مرضت ما كان في سبب كل فحوصاتها نضيفة

كانو يحاولو يعطوها كل الادوية الي ممكن تساعد بس الحرارة مستمرة وكرمل ضلت بغيبوبة ل3 شهور



كانه نقص المناعه ربنا خلاه تلميح الي انه رح تروح بدري مني سواء مع مرض او بدون يعني ما في حذر مع القدر



يعني هيئي حالك، ربنا من شدة كرمه علي ما اخد كرمل عطول لا صار معها حرارة مستمرة بس ما ماتت عطول خلاها 3 شهور نايمة مشان اطلعها من بالي مشان اقدر استوعب انها رح تروح مشان اشوفها وهية ما بتتحرك مشان انسى حركاتها الي بتجنن ربنا حب يهيأني خلاني اشوف شغلات كنت بخاف اشوفها بكرمل، لا مش لانه بده يقسا علي لانه عارف قلبي ضعيف ما حب ياخدها مني عطول عارف هالشي تقيل عقلبي حيكون ، خلاني 3 شهور معها ابوسها واحضنها وهية ما بتتحرك وهية نايمة ولما حكيت خلص يا كرمل روحي انا رضيت كرمل وراحت ، كرمل كانت تستاني احكيلها روحي رضيت يا روحي وبعدها طارت روحها لعند الي خلقها وبحبها كانت تستنا انه ارضا واقتنع من جواتي انه اه ياربي انا هلا بقدر اودعها



ودعتك يا كرمل وقلبي محروق مسكتك بايدي التنيتن حضنتك حضن كبير وانتي جسد بدون روح تفرجت نظرة اخيرة على وجهك يا ماما حكيت يا ربي رح اشتاق رح اشتاق كتير ،دموعي بعدهم موجودين عخدك مشان تحسي اني معك ، انا حزينة يا ماما



بس بنفس الوقت فرحانة لانه مكانتك كبيرة عند ربنا هيك حكولي لانه بابا حلم بكرمل مع انه ما عمره شافها او حملها لانه مسافر بس رح احكيلكم شو حلم :



رن على امي وحكالها مين السيدة عائشة ام المؤمنين

امي حكتله ليش حكالها بس احكيلي مين

ابوي مش ملتزم كتير بالدين بصلي بصوم بس بدون تعمق لانه بعيش في بلد غربي



حكتله زوجة الرسول حكالها حلمت اني كنت حامل كرمل وبستنى بدور ومعي كتير ناس كل حد حامل طفل نادو على اسم كرمل وحكو انه كرمل مع السيدة عائشة رح تكون امانة بين ايديها اجت السيدة عائشة اخذت كرمل من ابوي وكرمل ضحكت وراحت ) هالاشي ريح بالي ، من جوه قلبي ضحك شوي وحكولي انه كرمل مكانتها عند ربنا كبيرة كتير

وانه هالحلم مشان قلب ام كرمل يرتاح

الحمد لله … الحمد لله …. الحمد لله

راضية يا رب …. بس مشتاقة وملهوفة

بحبك يا امي … كلنا اشتقنالك .. خواتك العابك بيتك اهلك كلهم مشتاقين