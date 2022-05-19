الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مجلس النواب: داعمون لكل جهد ملكي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

#رسالة_الملك يتصدر مواقع التواصل في الأردن

مصدر حكومي: صرف رواتب الشهر الحالي في موعدها المحدد

صدور الإرادة الملكية بتقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته بالجريدة الرسمية

البلبيسي يكشف مدة صلاحية جرعات لقاح كورونا في الأردن

الملك يوافق على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة ويوجه رسالة للأردنيين

وزير التنمية : باب التسجيل لبرنامج الدعم الموحد لن يغلق أبداً وتقييم الطلبات شهرياً

شاهد.. مواطنة تشتري خبزا في عمان .. وكانت الصدمة !

الأمن: ضبط 5 أشخاص في قضايا تهريب وحيازة مخدرات

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

الخميس، 19-05-2022 10:02 م

#رسالة_الملك يتصدر مواقع التواصل في الأردن

f8043cf6-الملك-عبد-الله-الثاني-أرشيفية


الوكيل الإخباري - رصد - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني حول قضية "الفتنة".

وتصدر وسم #رسالة_الملك موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث عبّر الناشطين عن تأييدهم لإجراءات جلالة الملك في التعامل مع قضية "الفتنة".

وقالوا إن جلالة الملك تعامل بكل حكمة مع القضية ومنح الكثير من الفرص إلا أن مصلحة الأردن كانت فوق أي اعتبار، مؤكدين أن الأردن سيبقى قويا بحكمة الملك وعزيمة أبنائه الذين يقفون دوما خلف جلالته.

ودعا النشطاء الله أن يحفظ الأردن وطنا وشعبا وملكا في ظل محيط يعج بالأزمات وعدم الاستقرار وأن يمضي بوحدة قيادته والتفاف الشعب حولها.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه رسالة للأسرة الأردنية الواحدة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.

للاطلاع على الرسالة أنقر هنا 

ورصد "الوكيل الإخباري"، أبرز ردود الأفعال:

اضافة اعلان

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1652981452106

وزارة التنمية: توقيع اتفاقية لتفعيل التدابير غير السالبة للحرية

WhatsApp Image 2022-05-19 at 8.06.14 PM

مصدر حكومي: صرف رواتب الشهر الحالي في موعدها المحدد

520221492315607252875

كريشان يؤكد أهمية مجالس المحافظات لخدمة المجتمع المحلي

NSvovlDGHXOJScimRcD7gPkTnlgIfr2dUsqaee9D

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزبن والعبيني

New_IradaMalakiyeh_608x355_0

صدور الإرادة الملكية بتقييد اتصالات الأمير حمزة وتحركاته بالجريدة الرسمية

63788571492077125726-1536x1097

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

أخبار متعلقة
73fd0829-fslf0ojxsaaziuk-e1652389662506

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

17-2

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

FSN2U_YXwAI-SNh

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

62737b23a1c79

"فلسطين" و"مقاومة التطبيع" بنقابة الصحفيين تدينان اقتحام المسجد الأقصى

1

النجار تلتقي السفير الإيطالي

WhatsApp Image 2022-04-20 at 3.55.43 PM

حزب الائتلاف الوطني يهنئ جلالة الملك بعودته سالما إلى أرض الوطن