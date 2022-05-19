رسالة_الملك يتصدر مواقع التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري - رصد - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني حول قضية "الفتنة".



وتصدر وسم #رسالة_الملك موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث عبّر الناشطين عن تأييدهم لإجراءات جلالة الملك في التعامل مع قضية "الفتنة".



وقالوا إن جلالة الملك تعامل بكل حكمة مع القضية ومنح الكثير من الفرص إلا أن مصلحة الأردن كانت فوق أي اعتبار، مؤكدين أن الأردن سيبقى قويا بحكمة الملك وعزيمة أبنائه الذين يقفون دوما خلف جلالته.



ودعا النشطاء الله أن يحفظ الأردن وطنا وشعبا وملكا في ظل محيط يعج بالأزمات وعدم الاستقرار وأن يمضي بوحدة قيادته والتفاف الشعب حولها.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه رسالة للأسرة الأردنية الواحدة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.



للاطلاع على الرسالة أنقر هنا



ورصد "الوكيل الإخباري"، أبرز ردود الأفعال:

اضافة اعلان



لذلك لم ولنّ يزعزع "هبّد" الوصوليين وثرثراتهم و استعطافهم؛ ثوابتنا الثلاث الراسخة بصمود وعلى الدوم والدوام ثابتة! #قضية_الفتنة #رسالة_الملك بمقارنة عقليّة ومعرفة نعي حجم المؤامرة على اردننا الشهم.. ونعي حجم الاستغلال و مهارة العزف على وتر الوجع.لذلك لم ولنّ يزعزع "هبّد" الوصوليين وثرثراتهم و استعطافهم؛ ثوابتنا الثلاث الراسخة بصمود وعلى الدوم والدوام ثابتة! #مع_القائد May 19, 2022

pic.twitter.com/Ih0FMCrVao #رسالة_الملك كانت واضحة ولا يوجد توضيح أكثر من ذلك، لقد سرد التفاصيل الدقيقة كي يعلم الشعب ان الوضوح والحقيقة هو نهج القيادة، لا يوجد شيء مخفي عن الأردنيين وعندما يختم سيدنا رسالته بكلمة (اخوكم) فنحن أسرة واحدة والطريق مفتوح لمن يريد إصلاح نفسه. #قضية_الفتنة May 19, 2022