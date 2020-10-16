رسالة هامة من وزير الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الجمعة، أن العالم يمر بتحد كبير، مشدداً في الوقت ذاته أن الأمن الصحي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامـــل.

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جاء ذلك ، بحسب تغريدة له عبر "تويتر "، حيث وجّه عبيدات رسالة للأردنيين قائلا " إن هذه المرحلة تتطلب التكاتف والعمل معاً؛ للمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية بين أبناء الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".

كلام وزير الصحة ، نتيجة لتفشي وباء كورونا في الأردن ، بحسب أعداد الإصابات والوفيات التي زادت خلال الفترة الماضيــــة، الأمر الذي يتطلّب تكاتفا للجهود والعمل بروح واحدة .

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