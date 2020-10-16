الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

إيعاز من وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الأمير حمزة - صور

رئاسة الوزراء تنشر الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا - فيديو

أسعار الذهب الجمعة 16/10/2020

رسالة هامة من وزير الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

بدء حظر التجول الشامل في جميع مناطق المملكة

اطلاق صافرات الانذار تمهيداً لبدء الحظر الشامل

المغرب يسجل 46 وفاة جراء كورونا

فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

تركيا تسجل 66 وفاة بفيروس كورونا

الصحة البريطانية: 18980 إصابة و 138 وفاة جديدة بكورونا




الجمعة، 16-10-2020 02:04 م

عبر تويتر

رسالة هامة من وزير الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

خا
وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الجمعة، أن العالم يمر بتحد كبير، مشدداً في الوقت ذاته أن الأمن الصحي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامـــل.

اضافة اعلان

جاء ذلك ، بحسب تغريدة له عبر "تويتر "، حيث وجّه عبيدات رسالة للأردنيين قائلا " إن هذه المرحلة تتطلب التكاتف والعمل معاً؛ للمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية بين أبناء الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".

 

كلام وزير الصحة ، نتيجة لتفشي وباء كورونا في الأردن ، بحسب أعداد الإصابات والوفيات التي زادت خلال الفترة الماضيــــة، الأمر الذي يتطلّب تكاتفا للجهود والعمل بروح واحدة  .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

رئاسة الوزراء تنشر الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا - فيديو

9202026183349742709147

تحرير مخالفات لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

392225_1_1602837809-1

27 محطة محروقات تعمل خلال الحظر الشامل

pic_139321

وزير الشباب: نعمل على تعزيز نهج الإعتماد على الذات ورفع ميزات الشباب التنافسية

920205212635313702955

زريقات للوكيل : يتم استقبال حالات كورونا التي تحتاج عناية متوسطة او مركزة

1886fb19-2600-4853-8cf4-7c0fde9ffebc

بدء حظر التجول الشامل في جميع مناطق المملكة

أخبار متعلقة
10202014152343157025934

ايعاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

عبيدات: الحظر الشامل في هذه المرحلة لن يفيد

1308c0cc-ce6f-4ab3-b845-b1e348eca90e

لجنة الأوبئة تطالب بتشديد الإجراءات

امن

الأمن ينهي 330 تجمعاً مخالفاً خلال أسبوع

320201773555153460993

الرمثا: إصابة جديدة ببلدة الطرة وعزل منزل المصاب

مبنى-وزارة-الصحة-28أرشيفية29-715x400

اعلان صادر عن وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا