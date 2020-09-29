لجنة الأوبئة تطالب بتشديد الإجراءات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، إنه من الطبيعي أن ترتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا مع ارتفاع تسجيل عدد الإصابات المحلية.

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وأكد عبيدات في تصريحات صحفية، أنه يجب وقف سرعة انتشار الفيروس، من خلال التدابير الصحية اللازمة، مبينا أنه يجب كذلك تشديد الإجراءات في بعض المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للوباء.

وأضاف أنه لا بد من زيادة فرق الرصد الوبائي، وتكثيف أخذ العينات العشوائية، مشيرا إلى أنه يتواجد الآن في معظم مناطق المملكة مختبرات خاصة بفحص عينات الفيروس.



