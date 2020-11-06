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الجمعة، 06-11-2020 05:25 م

رفع سعة قسم العناية الحثيثة بمستشفى المفرق

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الوكيل الإخباري- رفع مشروع تحديث قسم العناية الحثيثة في مستشفى المفرق الحكومي والممول من مجلس محافظة المفرق في مرحلته النهائية سعة القسم من 6 الى 10 اسرة، وفقاً لمدير المستشفى الدكتور رائد شهاب.

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وأضاف شهاب، انه يجري العمل حالياً على تمديد نقاط الاكسجين في مرافق القسم، ورفده بسبعة أسرة حديثة بدل القديمة، واجهزة التكييف والمستلزمات التي من شأنها توفير الراحة للمرضى داخل القسم وإضافه غرفة عزل (icu) حديثه.


واشار الى أن مشروع التحديث سيساهم بتمكين قسم العناية الحثيثة من استقبال الحالات دون اكتظاظ كالسابق، مبينا ان اعمال التوسعة شملت ايضا تجهيز غرفة منفصلة للكوادر الطبية والتمريضية العاملة في القسم، اضافة الى صيانة الوحدات الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية لطالبيها في المستشفى .


 




 

 


 

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