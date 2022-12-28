رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ



الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض، رفع سقف العمل في برنامج ضمان التمويل الصناعي والخدمات من مليون دينار إلى 3 ملايين دينار وفق نفس نسبة الضمان البالغة 80 بالمئة.



كما قرر المجلس رفع سقف برنامج ضمان تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة ليصبح 500 ألف بدلاً من 250 ألف دينار، وبنسبة ضمان 85 بالمئة من قيمة التمويلات وعند نفس مستوى العمولات المعمول بها في البرنامجين وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل.



وجاءت قرارات المجلس لتوسيع فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الميسّر، وتعزيز دعم تمويل المشاريع الناشئة في المملكة، ولتشجيع البنوك على زيادة مستويات التمويل للقطاعات المستهدفة في ضوء أهميتها الاقتصادية العالية، ودورها في زيادة مستويات التوظيف في المملكة.

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