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الأحد، 05-06-2022 12:08 م

رفع عقوبة عدد من أرباب السوابق في الزرقاء حتى 4 سنوات

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات الزرقاء، أحكاما قضائية بحق عدد من أرباب السوابق والذين كرروا ارتكاب الجرائم ورفعتها لغاية أربع سنوات.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المحكمة قررت وفي أربعة أحكام قضائية مختلفة صادرة عنها بتجريم عدد من المكررين خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف، وكونهم من المكررين بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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