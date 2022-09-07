زراعة إربد تنظم إجتماعا تنسيقيا للحد من الاعتداءات على الغابات

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية الطبيعة اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا للحد من الاعتداءات على الغابات المنتشرة في لواء بني كنانة، بحضور متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة.



وقال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي أن مسؤولية الحفاظ على الغابات والأشجار الحرجية تقع على عاتق الجميع، ولابد من التشاركية بين المؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية، للحد وإيقاف الاعتداءات التي الحقت الضرر بقطاعنا الحرجي.

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