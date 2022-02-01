زراعة الطيبة تنفذ حملة لتقليم الأشجار الحرجية

الوكيل الاخباري - نفذت كوادر شعبة الحراج بمديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الثلاثاء، حملة لتقليم وتشذيب أغصان الأشجار الحرجية على جوانب الطرق العامة في اللواء، لضمان عدم تأثيرها على الشبكة الكهربائية والطرق.



وقال مدير الزراعة المهندس عبد الباسط العكاليك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي جرت بالتعاون مع شركة كهرباء إربد، تأتي للوقاية من احتمالية تساقط أغصان الأشجار الممتدة إلى الشوارع حفاظاً على سلامة المواطنين.

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