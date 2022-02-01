الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

أردوغان : لا نريد حربا بين روسيا وأوكرانيا

الصحة العالمية تحسم الجدل حول قوة "أوميكرون الخفي"

جلسة توعوية بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالزرقاء

بالأسماء.. قائمة بمراكز مطاعيم كورونا في محافظات المملكة

بالصور.. إخلاء منزل آيل للسقوط على رؤوس ساكنيه في جرش

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور محمد الحموري

اشهار حزب المواطنة

الكركي أمينا عاماً للديوان الملكي

الحكومة توافق على تأسيس حزبين

الأشغال تباشر بصيانة طريق الأغوار الجنوبية - البحر الميت

الثلاثاء، 01-02-2022 08:11 م

زراعة الطيبة تنفذ حملة لتقليم الأشجار الحرجية

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - نفذت كوادر شعبة الحراج بمديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الثلاثاء، حملة لتقليم وتشذيب أغصان الأشجار الحرجية على جوانب الطرق العامة في اللواء، لضمان عدم تأثيرها على الشبكة الكهربائية والطرق.

وقال مدير الزراعة المهندس عبد الباسط العكاليك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي جرت بالتعاون مع شركة كهرباء إربد، تأتي للوقاية من احتمالية تساقط أغصان الأشجار الممتدة إلى الشوارع حفاظاً على سلامة المواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

جلسة توعوية بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالزرقاء

1629913358134

بالأسماء.. قائمة بمراكز مطاعيم كورونا في محافظات المملكة

272985960_308163428019168_3540015166353328841_n

بالصور.. إخلاء منزل آيل للسقوط على رؤوس ساكنيه في جرش

1202217182826649877696

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور محمد الحموري

1

اشهار حزب المواطنة

ارادة

الكركي أمينا عاماً للديوان الملكي

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية