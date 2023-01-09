الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

النواب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنته المالية

الكرملين ينفي مزاعم تعبئة جزئية جديدة

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزي لتكميلية التوجيهي

مربو أبقار في الظليل: الحمى القلاعية منتشر.. والزراعة تنفي

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 7 سنوات

أميرة تايلاند في غيبوبة للأسبوع الثالث على التوالي

اتفاقية لإنشاء سوق اسماك مركزي بعمان

الإدارة المحلية تعمم على البلديات قنوات الاتصال وتقديم الشكاوى والاقتراحات

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قوات هجومية بمنطقة أوغليدار

الإثنين، 09-01-2023 01:33 م

زراعة الكرك: المنخفضات الجوية الأخيرة ساهمت في تحسين الموسم الزراعي

54f768be01eb40bc497dd6b81af6b94c


الوكيل الإخباري - قال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، إن المنخفضات الجوية الأخيرة انعكست إيجابيا في تحسين الموسم الزراعي وتغذية المياه الجوفية والحفائر والسدود.

اضافة اعلان


وأوضح الطراونة اليوم الاثنين، أن كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت أدت إلى امتلاء الحفائر الترابية المنتشرة بالمناطق الشرقية في المحافظة، الأمر الذي سيساهم في إنعاش الدور الزراعي والرعوي والبيئي وبالتالي سينعكس إيجابا على مربي الماشية والمحيط الحيوي في المحافظة وتحفيز المزارعين لزراعة الحبوب وغرس الأشجار وإمكانية تحسن المحاصيل الحقلية وخصوصا القمح والشعير في مختلف مناطق المحافظة، بالإضافة إلى تحسن الإنبات في المناطق الرعوية من المحافظة وتوفير الحشائش للمواشي وتبديد مخاوف المزارعين من انحباس الأمطار.

وأشار إلى أن تتابع الهطولات ساهم في توفير نسبة رطوبة جيدة في التربة إذ تعتمد عليه الزراعات البعلية من الزيتون ومختلف الأشجار، مبينا أن كوادر المديرية من خلال أقسامها المختلفة تحرص على تقديم جميع أشكال الخدمات الزراعية للمزارعين من بذار محسنة وعمليات رش ودورات إرشادية وتقديم لقاحات وعلاجات بيطرية للأغنام.

وأكد الطراونة أن وزارة الزراعة تلعب دورا في صقل وتطوير القطاع من خلال إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025 التي جاءت للنهوض بالقطاع الزراعي وإنجاز بنية تحتية وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع تحقيقًا للأمن الغذائي والوصول إلى أعلى معايير الجودة الزراعية والخدمة المثلى للمزارع الأردني، خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا واضحا على مختلف القطاعات في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8888888

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزي لتكميلية التوجيهي

5d0a6189-455414image1-1180x677_d

مربو أبقار في الظليل: الحمى القلاعية منتشر.. والزراعة تنفي

122022314337554602659

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 7 سنوات

وفيات web 2

التربية تنعى وفاة حارس مدرسة في الزرقاء

1666363661743

الإدارة المحلية تعمم على البلديات قنوات الاتصال وتقديم الشكاوى والاقتراحات

emarat-news_2021-06-10_13-28-14_746967

اتفاقية لإنشاء سوق اسماك مركزي بعمان

أخبار متعلقة
ف

الأمطار تنعش آمال مزارعي الكرك بتحسن الموسم الزراعي

1120228102949576238633

محافظ الكرك يعلن جاهزية جميع الدوائر المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي

الأمن العام

مديرية الأمن العام تحذر وتؤكد على أخذ الحيطة والحذر

M63A2668

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

12202112121415157623209

زراعة عجلون تدعو لاستثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي

لللل

شاهد.. سيول جارفة في جنوب الأردن - فيديو