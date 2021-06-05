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السبت، 05-06-2021 04:08 م

زراعة المفرق تدعو إلى الإستفادة من بذور الفواكه لزيادة الرقعة الخضراء

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة المفرق، اليوم السبت، المواطنين في المحافظة إلى الإستفادة من بذور الفواكه، كالخوخ والبطيخ والكرز والمشمش والعنب، بالعمل على غسلها وتجفيفها وتخزينها في أكياس ورقية ومن ثم زراعتها.

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وقال مدير المديرية الدكتور عماد العياصرة، اليوم السبت، إنه يمكن الإستفادة من هذه البذور من خلال إلقائها في المناطق البرية المفتوحة، الأمر الذي يمكن من خلاله المساهمة بتوسيع الرقعة الخضراء في المملكة.


وعرض العياصرة لنجاح هذه التجارب في تايلاند وماليزيا بتطبيق هذه الفكرة بين مواطنيها في السنوات الأخيرة والتي حققت نجاحات مميزة بمضاعفة عدد أشجار الفاكهة والبقوليات في البرية وزيادة الرقعة الخضراء في الطبيعة.

 




 

 


 

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