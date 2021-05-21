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14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الجمعة، 21-05-2021 03:51 م

اجتماع حكومي طارئ حول إعادة التيار الكهربائي

الخصاونة


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة٫اليوم الجمعة٬ عن اجتماع طارئ مع الوزراء المعنيين في وزارة الداخلية بشأن  إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت على جميع محافظات المملكة.

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وشدّد الخصاونة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل حثيث لإعادة التيّار الكهربائي بالسرعة القصوى، والوقوف على مسبّبات هذه الحادثة وضمان عدم تكرارها.

ووجّه الخصاونة الجهات المعنيّة جميعها للتنسيق والعمل بشكل عاجل لضمان استمرار عمل المرافق الحيويّة، خصوصاً المستشفيات، مشدّداً على ضرورة التأكّد من استمرار عمل أجهزتها خصوصاً في ظلّ الوضع الوبائي الحالي.

من جهته، قدّم وزير الداخليّة مازن الفرّاية إيجازاً أكّد من خلاله الإيعاز إلى المحافظين والحكّام الإداريين في جميع مناطق المملكة من أجل متابعة أوضاع المستشفيات والمرافق الحيويّة، وضمان ديمومة عملها.

كما أكّد الفرّاية وضع جهاز الدّفاع المدني في حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع أيّ حالات تستدعي التدخّل الفوري بسبب انقطاع الكهرباء، مؤكّداً أنّ جميع الأجهزة تعمل بشكل مكثّف لضمان ديمومة عمل جميع المرافق الحسّاسة.

ولفت إلى أنّ المطارات جميعها  تعمل على المولّدات، ولم تتعرّض لأيّ مشكلة بسبب انقطاع التيّار الكهربائي.

كما قدّم وزير الصحّة الدكتور فراس الهوّاري إيجازاً أكّد من خلاله أنّ الأوضاع في جميع  مستشفيات المملكة تحت السيطرة، سيما في المسشفيات الميدانيّة المخصّصة لعلاج مرضى كورونا.

 ونوّه إلى قيام وزارة الصحّة في السابق بتزويد جميع المستشفيات بمولّدات كهربائيّة تعمل فوراً حال انقطاع التيار الكهربائي لأيّ سبب، لافتاً إلى تأمين  مولّدات إضافيّة من أجل زيادة الاحتياط.

وأشار إلى أنّ وزارة الصحّة قامت بتقديم إرشادات للأشخاص مرضى كورونا الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي في المنازل، وفي حال تعطّلها الاتصال بالدفاع المدني أو التوجّه إلى أقرب مستشفى.

 وبشأن تخزين المطاعيم، أكّد وزير الصحّة أنّه لا مخاوف على سلامتها، موضّحاً أنّه تمّ تشغيل مولّدات كهرباء إضافيّة لإبقائها مخزّنة ضمن درجات الحرارة المطلوبة.

 




 

 


 

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