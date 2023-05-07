زراعة المفرق: لا وجود للجراد في المحافظة

الوكيل الاخباري - أكدت مديرة زراعة المفرق، الدكتورة ابتهال الخريشا، أن المديرية ومديريات الزراعة التابعة لها وفي أعقاب الكشف الحسي الميداني بناء على ورود اتصالات من قبل بعض المزارعين عن وجود جراد صحراوي لم تلاحظ سوى بعض "النطاطات" وبأعداد بسيطة ليس لها أي ضرر اقتصادي على المزروعات.



وأضافت، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه واستمرارا للعمل خلال ساعات الليل ومن أجل المحافظة على سلامة المنتجات الزراعية تم الكشف على حقول القمح والشعير ضمن مناطق الاختصاص تحسبا لوجود الجراد، مشيرة إلى أنه تبين خلو تلك المناطق من الجراد نهائيا.

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