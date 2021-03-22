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الإثنين، 22-03-2021 09:56 ص

العدوان مساعدا للأمين العام

زريقات أمينا عاما للصحة والسليمات للبشير

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - صادق وزير الصحة المكلف مازن الفراية، على تنسيب أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور وائل هياجنة، بتسمية الدكتور محمود زريقات أمينا عاما لوزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية.

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وعلم "الوكيل الإخباري" أن الدكتور عبد المانع السليمات جرى تعيينه مديرا لمستشفيات البشير خلفا لمحمود زريقات بعد تسلم الأخير منصبه الجديد.


كما قرر تعيين نائل العدوان مساعدا للأمين العام في وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة خلفا لطه التميمي.

 

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