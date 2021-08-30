سفارة الأردن في واشنطن تحذر المواطنين المقيمين من إعصار إيدا

الوكيل الإخباري - دعت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة، الاثنين، الاردنيين المقيمين بالولايات المتأثرة بإعصار "إيدا" توخي الحيطة والحذر.

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وقالت السفارة عبر صفحتها على يويتر، إنّ "مع استمرار عاصفة (إيدا) باتجاه شمال-شرقي ولاية ميسيسيبي، ندعو المواطنين المقيمين في الولايات المتأثرة الى توخي الحيطة و الحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة.



وطالبت في الحالات الطارئة الاتصال على رقم طوارئ السفارة: 2022949522.

واجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا الأميركية الأحد مارا بخليج المكسيك، وكان مصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.



وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء نيو أورليانز، أكثر مدن لويزيانا سكانا، وفقا لشركة المرافق المحلية، وذلك بعد ساعات من نشر تحذيرات من احتمال حدوث سيول.



وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث "عاصفة تهدد الحياة" يصل ارتفاعها إلى 15 قدما حول مصب نهر المسيسيبي عند وصول الإعصار إلى اليابسة على طول سواحل لويزيانا والميسيسيبي.



وحذرت من "أضرار كارثية للرياح" وقالت، إن إيدا قد تتسبب في حدوث أعاصير.



والفئة الرابعة هي ثاني أعلى مستوى على مقياس سافير سيمبسون، مع قوة رياح لا تقل عن 130 ميلا (209 كيلومترات) في الساعة.

pic.twitter.com/mcJ5NmiJg0 اعلان: مع استمرار عاصفة "ايدا" باتجاه شمال-شرقي ولاية ميسيسيبي، ندعو المواطنين المقيمين في الولايات المتأثرة الى توخي الحيطة و الحذر، و الامتثال لتعليمات السلامة العامة. في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ السفارة: 2022949522. لمزيد من المعلومات: https://t.co/OGCdSUl4FZ August 30, 2021

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