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الأربعاء، 01-03-2023 03:56 م

سفارة البوسنة تحتفل بعيد استقلال بلادها

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الوكيل الإخباري - احتفلت سفارة البوسنة والهرسك في عمان أمس الثلاثاء، بمناسبة عيد استقلال بلادها، بالتعاون مع جمعية الأردن والبوسنة والهرسك للصداقة والأعمال.

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وحضرت الاحتفال وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفير البوسنة والهرسك في عمان ساتكو بيتانجا.


وهنأت نمروقة دولة البوسنة والهرسك بمناسبة استقلالها متمنية للشعب البوسني دوام التقدم والازدهار، مؤكدة عمق العلاقات بين الأردن والبوسنة والهرسك، وسعي البلدين إلى تمتينها ومد أواصر التواصل بين الشعبين.


من جهته، أكد ساتكو بيتانجا عمق العلاقات وأواصر المحبة التي تجمع الشعبين وحرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون في شتى المجالات.


بدوره، قال رئيس جمعية الأردن والبوسنة والهرسك للصداقة والأعمال خميس عاشور، إن الاحتفال بهذه المناسبة يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين ومد جسور التواصل بينهما وتعزيز التجارة البينية.


وقال إن الجمعية تعمل على ترويج البيئة الاستثمارية الأردنية أمام رجال الأعمال في البوسنة والهرسك، وفتح الباب أمام المصدرين الأردنيين إلى اكتشاف فرص التصدير إلى البوسنة والهرسك، مشيرا إلى أن الجمعية نظمت زيارة عمل لأعضائها إلى البوسنة والهرسك العام الماضي لاستكشاف الفرص الاستثمارية وترويج البيئة الاستثمارية الأردنية.


وأشار إلى نية الجمعية تنظيم زيارة عمل إلى البوسنة والهرسك في أيار المقبل للتواصل مع رجال الأعمال في البوسنة وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص التجارية المتاحة وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في كلا البلدين.


من جهته، أكد رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأردنيين فهد طويلة، والتي نظم الاحتفال فيها حرص الجمعية على التعاون مع الجمعيات ذات العلاقة في ترويج البيئة الاستثمارية في الأردن، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، ومد جسور التواصل مع رجال الأعمال في العالم لتعزيز مكانة الأردن اقتصاديا.


وأشار إلى أن تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والبوسنة والهرسك هي مصلحة اقتصادية للبلدين، لافتا إلى وجود فرص لزيادة الصادرات الأردنية إلى البوسنة.


يشار إلى أن جمعية الأردن والبوسنة والهرسك للصداقة والأعمال، تأسست عام 2022 تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 




 

 


 

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