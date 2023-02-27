سفيرة ايرلندا في الاردن تزور مدرسة في لواء الكورة - صور

الوكيل الإخباري - زارت سفيرة جمهورية ايرلندا بالاردن ماريان بولجر ، مدرسة دير أبي سعيد الأساسية للبنين ، بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة "علماء الغد" في نسختها الأولى عام 2022م ، والتي أطلقتها السفارة الإيرلندية منذ عامين.

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ومندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ، استقبل مدير الإدارة القانونية في الوزارة الدكتور عثمان بني يونس ومدير التربية والتعليم للواء الكورة غازي الزعبي ومدير المدرسة وليد بني يونس ، السفيرة الايرلندية بحضور مدراء الشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد بني إرشيد، والشؤون الفنية الدكتور جهاد الروابدة ، ورئيس قسم الرقابة الداخلية عمر الغزلان ، ورئيسة قسم الاشراف الدكتورة نجود فريحات .



وتأتي هذه الزيارة دعما للتميز والإبداع الذي حصدته مدرسة دير أبي سعيد الأساسية للبنين في مسابقة "علماء الغد بنسختها الأولى على مستوى مدارس الاردن .



وتهدف المسابقة الى تحفيز الطلبة على التميز والإبداع والابتكار في المجالات العلمية والبيئية والاجتماعية و الفيزيائية والتكنولوجية وغيرها ، حيث تقدمت المدرسة بأربعة مشاريع حصدت أحدها المركز الثاني على مستوى الأردن ، والمركز الأول على مستوى المدارس الحكومية .

وجالت السفيرة بولجر والحضور في أرجاء المدرسة واطلعت على المشاريع الأربعة التي شاركت بها المدرسة في النسخة الاولى من المسابقة ، الى جانب اطلاعها على عشرة مشاريع معدة للمشاركة في النسخة الثانية لسنة 2023م .



وعبرت السفيرة بولجر عن سعادتها الغامرة بهذه الطاقات الإبداعية للطلبة ، وأثبتت أن مشاركة المدرسة بعشرة مشاريع قد جاء نتيجة لتشجيع الطلبة من قبل إدارة المدرسة الحكيمة، وتحفيزهم على إظهار مواهبهم .





