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اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها في وزارة التنمية الاجتماعية

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الثلاثاء، 07-05-2024 05:40 م

اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها في وزارة التنمية الاجتماعية

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الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية اجتماعها، اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ووزيرة العمل ناديا الروابدة، وأعضاء اللجنة من الوزارات والمؤسسات. 

وقالت بني مصطفى إن التطورات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أحدثت نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية، ضمن محاورها الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود، ويأتي هذا الاجتماع لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل والتقدم المحرز على صعيد تحديث الاستراتيجية مع الشركاء.

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