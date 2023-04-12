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الأربعاء، 12-04-2023 10:40 ص

سلطة البترا: حركة سياحية اعتيادية اليوم ونتابع الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن البترا تشهد حركة سياحية اعتيادية منذ صباح اليوم الأربعاء رغم الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها المنطقة.

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وقال الفرجات لـ "الوكيل الإخباري" إن حركة السياح تجري حسب المسارات المخطط لها.

وأضاف أن غرف العمليات والطورائ  في سلطة إقليم البترا تدير العملية السياحة وتتعامل مع الحالة الجوية حسب الاصول وتعمل على معالجة الملاحظات الواردة لها على مدار الساعة .

ودخل مدينة البترا الأثرية يوم امس الثلاثاء حوالي 5 آلاف سائحا.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي مرافق لكتلة هوائية باردة ورطب ، لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية.

 




 

 


 

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