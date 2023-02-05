سلطة المياه تفعّل الهوية الرقمية لموظفيها

الوكيل الإخباري

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- فعّلت سلطة المياه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الهوية الرقمية لموظفي سلطة المياه لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المتوفرة على تطبيق سند.وبينت سلطة المياه ان تطبيق سند يوفر عددا من الخدمات منها ما يتعلق بالاستعلام عن الوثائق والمعلومات الشخصية مثل رخصة القيادة والمركبة وبطاقة الأحوال وشهادة الميلاد وغيرها من المستندات المعتمدة محليا أو الخدمات الحكومية الإلكترونية المرتبطة بعدة وزارات ومؤسسات رسمية.وأضافت ان التطبيق يتيح تسديد الفواتير ودفع رسوم المعاملات للخدمات الحكومية والقطاع الخاص من خلال ربط التطبيق مع بوابة "إي فواتيركم" والتي توفر طرق دفع مختلفة مثل الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.