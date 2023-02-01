أبرز الملاحظات التي تلقاها مركز شكاوى المياه الموحد خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن جميع إدارات وشركات المياه في حالة طوارئ اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء منذ لحظات دخول المنخفض الأخير.

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وأضاف أبو رواق أن مركز الشكاوى الموحد تعامل مع عشرات الملاحظات الواردة من المواطنين، توزعت بين شكاوى فيضان الصرف الصحي وكسور الشبكات وعدم وصول المياه في مختلف المحافظات والمناطق، موضحا أنه تم التعامل الفوري مع الملاحظات من قبل فرق الصيانة والتشغيل العاملة في الميدان واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.



وأوضح المهندس أنه يتم متابعة مجريات الواقع المائي في جميع مناطق المملكة من خلال مركز العمليات والسيطرة في مركز سلطة المياه والتواصل مع غرف الطوارئ المصغرة في جميع المحافظات والالوية من خلال المندوبين المتواجدين على مدار الساعة وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وكذلك الجهات الرسمية الأخرى ضمن خطة الحكومة لتوحيد كافة الجهود للإسراع في انجاز الجهود الحكومية الرامية بسرعة وسهولة والتخفيف على المواطنين.



من ناحيته بيّن المهندس سفيان البطاينة مدير مركز العمليات والسيطرة ان المركز يتابع مع كافة إدارات وشركات المياه عمليات التزويد المائي على مدار الساعة وجريان المياه في الأودية المحاذية للمصادر المائية وعدم توقف أي منها لضمان إيصال المياه للمواطنين في جميع مناطق المملكة كلما كان ذلك ممكنا.

وأضاف ان سلطة المياه وشركات المياه مياهنا واليرموك والعقبة استنفرت طواقمها لمواجهة كافة الظروف وضرورة التعامل مع كافة الأمور المتوقعة بمسؤولية وتقوم فرق طوارئ صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه بالاستجابة الفورية اولا بأول.

وأهاب البطاينة بالجميع ضرورة التعاون مع كوادر المياه والالتفات الى المصلحة العامة واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية والإبلاغ عن اي ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوي الموحد (117116) والابلاغ عن الاعتداءات على الرقم 065600180.