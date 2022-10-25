سلطة وادي الأردن تدعو للاستثمار في تطوير الأراضي المجاورة للسدود

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن أنها تنفذ خطة طموحة للاستفادة من الأراضي والمواقع المجاورة للسدود في عدد من مناطق المملكة من خلال طرحها كمبادرات لفرص استثمارية واستغلال المناطق المحيطة بها في تطوير وتنمية هذه المناطق واتاحتها للأنشطة الترفيهية.

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وأعلنت السلطة عن دعوة المستثمرين المهتمين للاستفادة من الأراضي المجاورة لسد الملك طلال في محافظة جرش لغايات اقامة مشاريع استثمارية سياحية.



وكانت أعلنت مؤخرا عن فتح باب الاستثمار أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تطوير المناطق المحيطة بسد الملك طلال بمساحة ١٠٠ دونم وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع التزام سلطة وادي الأردن بالمحافظة على مياه السدود وحمايتها مع تطوير واستغلال كل الإمكانيات الطبيعية لتحقيق أهداف وتطلعات قطاع المياه، وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من الفرص التشغيلية والتنموية ورفع مستوى النشاط الترفيهي والاستفادة من المميزات الجغرافية في هذه المناطق.



ودعت سلطة وادي الأردن الجميع للاستفادة من هذه المبادرات مبينة انها تقوم بالتطوير السياحي وتشجيع الاستثمار عبر خطة متكاملة للاستفادة من مواقع السدود المختلفة بالإضافة إلى جهودها في تطوير مناطق الشاطئ الشرقي للبحر الميت وتطوير مناطق وادي الأردن.