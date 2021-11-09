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الثلاثاء، 09-11-2021 01:17 م

سلطة وادي الاردن: كمية الأسماك النافقة أقل من نصف طن في سد الموجب

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الوكيل الاخباري-  أكدت أمين عام سلطة وادي الاردن منار محاسنة أن كمية الأسماك النافقة في سد الموجب أقل من نصف طن، مشيرة الى ان الهدف من انشاء السدود هو توفير المياه وليس تربية الاسماك .

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واضافت محاسنة في اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية أن سد الموجب الذي تبلغ سعته 29 مليون متر مكعب، يستخدم لأغراض الشرب والري والاستخدامات الصناعية.


وقالت محاسنة أن الوزارة أوقفت استخدام سد الموجب، منذ بداية آب الماضي، لتدني التخزين فيه بسبب قلة الهطول المطري.

يتبع .... 

 

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