اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

الوكيل الاخباري– وقعت أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندسة منار المحاسنة ومدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن عماد الخمايسة، اتفاقية تنظيف وإزالة الرسوبيات والطمي من سد الموجب.



وتهدف الاتفاقية، وفق بيان للسلطة الإثنين، للمحافظة على السعة التخزينية؛ تمهيدا لاستقبال الموسم المطري القادم.



ويأتي ذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الهندسة الملكي، بخصوص تبادل الخبرات والآلات الهندسية الثقيلة، اللازمة لتنفيذ مشاريع الحصاد المائي وأعمال الحفائر والسدود الترابية.



ويذكر أن سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي باشروا بتنظيف سد الموجب والذي تبلغ سعته التخزينية 29 مليون متر مكعب، ويستخدم لأغراض الشرب والري والاستخدامات الصناعية الأخرى، وهذا ضمن الجهود التي تقوم بها سلطة وادي الأردن لإدامة مصادر المياه.

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