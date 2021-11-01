الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الاثنين 1/ 11/ 2021

حملات نظافة يومية بمدارس الرصيفة ضمن بسواعدنا

اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق خانيونس جنوب غزة

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدارة الترخيص تعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

الضمان الاجتماعي يبحث عن ورثة أشخاص متوفين ومؤمن عليهم

العثور على جثة فتاة مجهولة على طريق المطار

الإثنين، 01-11-2021 09:32 ص

اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

سد_الموجب_1


الوكيل الاخباري– وقعت أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندسة منار المحاسنة ومدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن عماد الخمايسة، اتفاقية تنظيف وإزالة الرسوبيات والطمي من سد الموجب.

وتهدف الاتفاقية، وفق بيان للسلطة الإثنين، للمحافظة على السعة التخزينية؛ تمهيدا لاستقبال الموسم المطري القادم.

ويأتي ذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الهندسة الملكي، بخصوص تبادل الخبرات والآلات الهندسية الثقيلة، اللازمة لتنفيذ مشاريع الحصاد المائي وأعمال الحفائر والسدود الترابية.

ويذكر أن سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي باشروا بتنظيف سد الموجب والذي تبلغ سعته التخزينية 29 مليون متر مكعب، ويستخدم لأغراض الشرب والري والاستخدامات الصناعية الأخرى، وهذا ضمن الجهود التي تقوم بها سلطة وادي الأردن لإدامة مصادر المياه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jDRew2Jw1ZiXp5xyiMtEd4Mk2mlZRyD2u7u63oFp

حملات نظافة يومية بمدارس الرصيفة ضمن بسواعدنا

41934_large (2)

تربية البادية الجنوبية: مدارس جديدة ومشروعات أخرى أنجزتها المديرية

سند 2

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

noimage

تحسينات مرورية بمحيط منطقة الشميساني

1020211385849708839963

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

155118966_3776918055707626_5904770570644302826_o

إدارة الترخيص تعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

أخبار متعلقة
363f6eb56bbfd6c761fdd05c499a6d78

توجيهات ملكية سامية لمعالجة مشكلة الذباب المنزلي

w

منحة بـ 7.85 ملايين دولار لإنشاء خط ناقل للمياه في وادي الأردن