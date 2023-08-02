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الأربعاء، 02-08-2023 05:45 م

سياحة اليرموك تنظم مسابقة "أفضل طبق" لطلبتها

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الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات صيف الشباب ٢٠٢٣، نظمت كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك مسابقة "أفضل طبق"، شارك فيها عدد من طلبة الكلية وممثلين عن الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعة.

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قدم الطلبة خلال المسابقة مجموعة من الأطباق الباردة والساخنة من المقبلات والمأكولات والحلويات من المطبخ العربي والغربي، كما شارك عدد من طلبة الكلية من الجاليات العربية والمسلمة بعدد من الأطباق للمأكولات الشعبية التي تشتهر بها بلدانهم.


وخلال المسابقة قام الحضور من السادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من المسؤولين في الجامعة والطلبة بتذوق الاطباق المشاركة والتصويت للطبق الذي نال اعجابهم، وقد تم منح الجوائز لأفضل طبق بارد للطالب سعد درادكة، وأفضل طبق ساخن للطالبة مرام نواصرة، بالاضافة إلى تخصيص جائزة لأفضل طبق مقدم من الطلبة الوافدين حصلت عليها مناصفة بنفس عدد الاصوات الطالبتين دعاء المصري من الجالية المصرية والطالبة سميرة من الجالية السودانية.

 




 

 


 

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