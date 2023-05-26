شاهدوا أناقة ورقّة إطلالة الأميرتَين ايمان وسلمى - صور

الوكيل الاخباري - أثارت صور شقيقتي سمو الامير الحسين ولي العهد ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي في حفل حنّة رجوة آل سيف الذي أقيم منذ أيام قليلة في العاصمة عمان، فكيف ظهرتا الأميرة ايمان والأميرة سلمى؟



في أوّل ظهور للعروس الأميرة ايمان، أطلّت بفستان تقليديّ باللون البنفسجي ومزخرف بقماش الدانتيل، وأرفقت إطلالتها بمكياج خفيف وناعم، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة منسدلة على كتفيها.



أمّا الأميرة سلمى التّي كانت قد إحتفلت بتخرّجها من الجامعة منذ أيّام، فارتدت عباءةً باللون الأحمر الداكن مع ستايل الكاب المنسدل عن الكتفين، ووضعت القليل من المكياج مع تسريحة شعر بسيطة، وانتعلت كعب عالي باللون الأسود. فكانت إطلالتان مميزتان للأميرتين ايمان وسلمى نالت إعجاب جميع رواد مواقع التواصل الذين وصفوهما ب"الأميرات الحقيقيات".



وأقامت الملكة رانيا العبد الله، مساء الإثنين الماضي، حفل الحنّة في مضارب بني هاشم في عمّان، وحضر الحفل عدد من أميرات العائلة الملكيّة وما يقارب حوالي ستّ مئة سيّدة حضرن وهن من أرجاء محافظات الاردن وقراها.

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