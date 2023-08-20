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شاهد : انقاذ عائلة بعمل بطوليّ في شارع الاردن - فيديو

الأحد، 20-08-2023 01:22 م

شاهد : انقاذ عائلة بعمل بطوليّ في شارع الاردن - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تمكن مجموعة شبان من إنقاذ عائلة وهم داخل مركبتهم، على طريق نزول موبص / شارع الأردن ، وفق ما يظهره مقطع فيديو وصل موقع الوكيل الاخباري .

وقال شهود عيان ان مركبة العائلة تعرضت للانحدار بعد مغادرة السائق الى البقالة ، فيما لاحظ الشبان ذلك وقاموا بإيقاف المركبة بإيديهم .

 ورغم خطورة الوضع إلا أن شجاعة هؤلاء الشبان وإصرارهم مكنهم من انقاذ أفراد الأسرة من كارثة حقيقية .

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