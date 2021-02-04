شاهد بالفيديو .. سيول جارفة بالأردن والارصاد تحذر

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت ادارة الارصاد الجوية فيديو يظهر تشكل السيول والانجرافات على طريق العينة بمحافظة الكرك اليوم الخميس .



واهابت الارصاد بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية .



فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس ، لتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات غزيرة من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة .

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