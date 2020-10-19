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الإثنين، 19-10-2020 10:11 ص

شاهد ..ضبط 48 كغم من مادة الكوكائين المخدرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك الاردنية وادارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك اليوم عن احباطهما لاكبر محاولة تهريب لمادة الكوكائين المخدرة منذ بداية هذا العام ،  ضبطا خلالها 48 كغم من تلك المادة المخدرة ، وضُبط شخصان تورطا في تلك القضية.

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وفي التفاصيل فقد وردت معلومات لدائرة الجمارك الاردنية وادارة مكافحة المخدرات تُفيد نية احد الاشخاص احضار طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولى يحوي كميات كبيرة من المواد المخدرة ، حيث جرى بمتابعة التحقيقات تحديد الطرد البريدي وضبطه وبتفتيشه عثر داخله على 48 كغم من مادة الكوكائين المخدرة أُخفيت بطريقة سرية داخله .


وتابع البيان ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من خلال متابعة التحقيقات من تحديد هوية شخصين تورطا في القضية وجرت مداهمتهما وضبطهما ، وبالتحقيق معهما اعترفا بمحاولة تهريب تلك الكمية من المواد المخدرة ونيتهما اعادة تهريبها مرة اخرى لإحدى الدول المجاورة وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة.





 




 

 


 

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