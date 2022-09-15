شاهد فيديو جديد للطفلة ملاك من داخل المستشفى وتطورات حالتها الصحية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام فيديو جديد للطفلة الرضيعة ملاك (4 شهور) التي تم إنقاذها من تحت أنقاض المبنى السكني في اللويبدة.



ويظهر الفيديو تطورات الحالة الصحية للطفلة ، ورواية والديها حول عمليات انقاذها التي استمرت ساعات طويلة ، وشهادتهما لعمليات انقاذ الطفلة من قبل كوادر الدفاع المدني .



وفي وقت سابق قالت مصادر طبية لـ"الوكيل الإخباري"، إن ملاك كانت تعاني من الجفاف نتيجة بقائها أكثر من 24 ساعة تحت الأنقاض والغبار في موقع الحادثة، وتم وضع المغذي الوريدي لها لتعويض الجفاف.



وأضافت أن الطفلة لم تصب بأي خدوش أو إصابات بليغة، فيما بدت العلامات الحيوية عليها طبيعية، وتم إجراء الفحوصات لها للتأكد من حالتها الصحية.



وتوقعت المصادر خروج الطفلة ملاك من المستشفى خلال يوم أو يومين بحد أقصى وذلك بعد الاطمئنان على حالتها.



وكانت فرق الإنقاذ في موقع الانهيار أخرجت الطفلة ملاك من تحت الردم بحالة سليمة بعد مرور أكثر من 24 ساعة.

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