الجمعة 16-09-2022
الوكيل الاخباري

الأعلى للسكان يختتم ورشة تدريبية حول البرمجة اللغوية العصبية

افتتاح معرض المصورة النمساوية اورليكه كوب في المتحف الوطني للفنون الجميلة

شاهد فيديو جديد للطفلة ملاك من داخل المستشفى وتطورات حالتها الصحية

دورة في الطيبة حول تمكين المرأة بالتصنيع الغذائي

افتتاح معرض الورشة الفنية التابعة لفعاليات مهرجان جرش

خرفان يدعو إلى وقف كافة أعمال بناء وترميم الوحدات السكنية بالمخيمات

ورشة بالأغوار الشمالية حول أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية

وزير البيئة يلتقي وفدًا من المعهد الوطني للدراسات الأمنية في نيجيريا

الارصاد : كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة

إربد: إختتام فعاليات الأيام الثقافية السعودية

الخميس، 15-09-2022 10:55 م

شاهد فيديو جديد للطفلة ملاك من داخل المستشفى وتطورات حالتها الصحية

wwwww


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام فيديو جديد للطفلة الرضيعة ملاك (4 شهور) التي تم إنقاذها من تحت أنقاض المبنى السكني في اللويبدة.

ويظهر الفيديو تطورات الحالة الصحية للطفلة ، ورواية والديها حول عمليات انقاذها التي استمرت ساعات طويلة ، وشهادتهما لعمليات انقاذ الطفلة من قبل كوادر الدفاع المدني .

 وفي وقت سابق قالت مصادر طبية لـ"الوكيل الإخباري"، إن ملاك كانت تعاني من الجفاف نتيجة بقائها أكثر من 24 ساعة تحت الأنقاض والغبار في موقع الحادثة، وتم وضع المغذي الوريدي لها لتعويض الجفاف.

وأضافت أن الطفلة لم تصب بأي خدوش أو إصابات بليغة، فيما بدت العلامات الحيوية عليها طبيعية، وتم إجراء الفحوصات لها للتأكد من حالتها الصحية.

وتوقعت المصادر خروج الطفلة ملاك من المستشفى خلال يوم أو يومين بحد أقصى وذلك بعد الاطمئنان على حالتها.

وكانت فرق الإنقاذ في موقع الانهيار أخرجت الطفلة ملاك من تحت الردم بحالة سليمة بعد مرور أكثر من 24 ساعة.

اضافة اعلان

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820223017583930173472

الأعلى للسكان يختتم ورشة تدريبية حول البرمجة اللغوية العصبية

620206133953554613963

افتتاح معرض المصورة النمساوية اورليكه كوب في المتحف الوطني للفنون الجميلة

9202215194210487965621

دورة في الطيبة حول تمكين المرأة بالتصنيع الغذائي

820222223353534349604

افتتاح معرض الورشة الفنية التابعة لفعاليات مهرجان جرش

www

خرفان يدعو إلى وقف كافة أعمال بناء وترميم الوحدات السكنية بالمخيمات

820222820347696672390

ورشة بالأغوار الشمالية حول أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية

أخبار متعلقة
f7de49c2-5dd5-4316-97f0-99e5b6bc09ab

الامن: اخلاء جثة عاشرة من تحت ركام عمارة اللويبدة - صورة

9202214155921977775075

الأمن العام : فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة ثامنة من تحت الأنقاض

22

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

d9f77967-0a10-4d45-bf6b-65d8aeb9f90f

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

9

الامن العام : العثور على 3 جثث جديدة تحت انقاض مبنى اللويبدة المنهار

44444

مديرية الامن العام توضح حول عدد الإصابات في اللويبدة