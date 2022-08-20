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السبت، 20-08-2022 11:26 ص

شاهد.. لحظة وصول موكب العائلة الهاشمية في السعودية لخِطْبة رجوة آل سيف

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الوكيل الإخباري - تداولت منصات اجتماعية سعودية مقاطع فيديو قالت إنها لموكب جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد والعائلة الهاشمية التي توجهت لخِطْبة الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وكان ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني وفد العائلة الهاشمية، حيث جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض.

وحضر خطوبة ولي العهد، أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

يشار إلى أن الآنسة رجوة آل سيف، ولدت في الرياض، في 28 نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

وتاليا الفيديوهات:

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