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السبت، 24-12-2022 05:25 م

شاهد : مدير الامن العام الاسبق فاضل الحمود ينشر صورة للشهيد الدلابيح - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر عضو مجلس الأعيان، مدير الامن العام الاسبق فاضل الحمود صورة للشهيد العميد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح وهو يتناول وجبة الأفطار مع زملائه في شهر رمضان المبارك.

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وعلق على الصورة، "الشهيد العميد (المقدم حينها) عبد الرزاق الدلابيح رحمه الله وهو يتناول وجبة الافطار في شهر رمضان المبارك مع زملائه اثناء الواجب الرسمي حالهم كحال باقي رملائهم في ميدان الشرف، التاريخ رسم هذه الصورة والذكرى الغالية بخدمة ابناء وتراب وطنه، نم قرير العين في عليين بعون الله".

 


 

 

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