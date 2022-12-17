وفود شعبية ورسمية تؤدي واجب العزاء بالشهيد الدلابيح

الوكيل الإخباري - توافد أبناء المحافظات من مختلف مناطق المملكة لتقديم التعازي بالشهيد الدكتور العقيد عبدالرزاق الدلابيح الذي شيع جثمانه بعد صلاة الجمعة يوم أمس في بلدة الكفير في جرش.

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وتجمع أبناء عشيرة بني حسن ونوابها وأعيانها ومحافظ جرش فراس الفاعور ورئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم لتقبل العزاء.



وكان أول المعزين يوم أمس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يرافقه سمو الأمير الحسن بن طلال، فيما زار بيت العزاء اليوم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وعدد كبير من النواب والأعيان.



واستنكرت الوفود الشعبية والرسمية استهداف أبناء الوطن أثناء عمليات الاحتجاج وتحول هذه الأحداث إلى ساحات عنف والتي استشهد على إثرها العقيد الدلابيح .



وأكدت الوفود الشعبية أن الدلابيح هو ابن لكل الأردنيين وهو ابن الوطن الذي ضحى بحياته في سبيل الوطن وقد قام بتأدية واجبه الوطني والإنساني والاجتماعي على أكمل وجه، فيما أكدت جميع الوفود أنها تراقب وتتابع لتقديم القتلة إلى يد العدالة والحفاظ على أمن الوطن بمختلف الطرق.



وشيع يوم أمس الآف من الجرشيين ووفود من مختلف محافظات المملكة بعد صلاة الجمعة في بلدة الكفير بمحافظة جرش الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح .

