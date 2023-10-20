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شاهد : وقفة امام الكالوتي ( الرابية ) اليوم - صور

الجمعة، 20-10-2023 07:36 م

شاهد : وقفة امام الكالوتي ( الرابية ) اليوم - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نظمت فعاليات شعبية وحزبية مساء اليوم الجمعة ، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على شعب اعزل، اصبح يخشى من الإبادة الجماعية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

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