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الأحد، 08-10-2023 07:36 م

الملك: ستستمر الأوضاع بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الملك حزين



الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم، وسيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد جلالته خلال الاتصال، الأحد، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

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