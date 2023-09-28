اختتام فعاليات تمرين بحري بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

الوكيل الاخباري - اختتمت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الخميس، فعاليات التمرين البحري المشترك (Northern Readiness 2023)، بمشاركة المجموعات التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ومشاركين من عدد من القوات البحرية الشقيقة والصديقة، بحضور قائد قوة الواجب المختلطة 154 في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF).



وهدف التمرين الذي أستمر أسبوعا إلى تبادل الخبرات في المواضيع البحرية، وتعزيز سبل العلاقات المشتركة بين القوات الشقيقة والصديقة، بالإضافةً إلى التعاون مع الشركاء في المنطقة والإقليم كفريق واحد لمواجهة أية تهديدات محتملة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

