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الأحد، 22-01-2023 11:15 م

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي

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الوكيل الاخباري - واصلت مديرية شباب العاصمة، اليوم الأحد، عقد جلسات التعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في نادي أم الرصاص ومركز شباب القويسمة.

وتضمنت الجلسة التي حضرتها مديرة شباب العاصمة سناء ابو عباس، التعريف برؤية ورسالة الجائزة المتمثلة في التميز والعمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافة التطوع، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير جهود المتطوعين والمؤسسات والعمل الجماعي.

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