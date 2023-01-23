شباب العاصمة تواصل جلسات التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري - واصلت مديرية شباب العاصمة، اليوم الاثنين، عقد جلسات التعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في نادي عين كارم في لواء ماركا / منطقة الهاشمي الشمالي.



وتضمنت الجلسة التي حضرتها مديرة شباب العاصمة سناء ابو عباس، التعريف برؤية ورسالة الجائزة المتمثلة في التميز والعمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافة التطوع، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير جهود المتطوعين والمؤسسات والعمل الجماعي.

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