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الإثنين، 26-06-2023 03:15 م

شباب الكرك تحتفل بالأعياد الوطنية

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية شباب الكرك، في مركز الحسن الثقافي اليوم الاثنين، احتفالا بمناسبة أعياد الوطن: الاستقلال، ويوم الجيش، والثورة العربية الكبرى، والجلوس الملكي على العرش، وزفاف سمو ولي العهد.

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وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور خلال رعايته الاحتفال، إن احتفال القطاع الشبابي بالمناسبات الوطنية تعزز قيم الولاء والانتماء القائم على العمل والمبادرة والابتكار عند الشباب، مشيدا بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لقطاع الشباب.


وِأشار إلى أن الأردن شهد بعهد جلالة الملك تحولات اقتصادية وسياسية وثقافية وديمقراطية جعلت منه نموذجا بالمنطقة، لافتا الى إجراءات التحديث والتطوير للمنظومة التشريعية والسياسية والإدارية والاقتصادية ودور الشباب بها للنهوض بالوطن.


من جانبه، قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، إن الأردن ما زال وسيبقى يحتفل ويعيش حالة فرح وطنية بأعياده الوطنية التي سطرها خلالها الآباء والأجداد بقيادة الهاشمين، نقاطا مضيئة في مسيرة الوطن.


بدوره تناول المحامي أحمد الطراونة باسم الأندية الرياضية في المحافظة، تطور الأندية والمراكز الشبابية في الكرك وتنوع أنشطتها وفعاليتها لتكريس قيم الولاء والانتماء للأرض والإنسان والقيادة الهاشمية.

 

 




 

 


 

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