شباب الكرك تطلق معسكرا للكشافة والمرشدات

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية شباب الكرك، اليوم الخميس، في مركز شابات غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية، معسكر الكشافة والمرشدات النموذجي، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز من مختلف أنحاء اللواء.

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وقال مدير المديرية الدكتور يعقوب الحجازين، إن مثل هذه المعسكرات تهدف إلى تنمية مواهب وقدرات الشباب وصقلها وتزويدهم بالمعلومات المناسبة عن الكشافة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية، حيث تستهدف الفئة العمرية من 15 - 17 عاما .



وأوضحت المدربة أسمهان المدادحة مفهوم الحركة الكشفية ونشأتها، لافتة إلى أن المعسكر يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية.



بدورهن، أكدت المشاركات ضرورة استمرارية مثل هذه المعسكرات التي تسهم برفع المستوى التوعوي الاجتماعي للسيدات مع مختلف أفراد المجتمع.