رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الأربعاء في مكتبه بالقيادة العامة، وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي.



وبحث الحنيطي مع الضيف، بحضور السفيرة البريطانية في عمّان والملحق الدفاعي البريطاني، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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