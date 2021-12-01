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الأربعاء، 01-12-2021 11:27 ص

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان سيكون أيام ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) الموافق (9،8،7)/شباط / 2022.اضافة اعلان


ودعت الهيئة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة المجلس البلدي أو عضويته  إذا  كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية التقدم باستقالته قبل ( 60 ) يوما من موعد الترشح، اي قبل يوم الأحد الموافق (9/12/2021 ) ، كما أنه على محامي البلدية الراغب في الترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .

أما راغب الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان ووفق قانونها؛ فعليه تقديم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشح أي يوم الثلاثاء الموافق  ( 8 / 1/2022 )  أن كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية واي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح، كما أنه على أي متعاقد مع الامانة الراغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .

 




 

 


 

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