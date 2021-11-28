المستقلة للانتخاب: 22 آذار القادم موعد الانتخابات البلدية واللامركزية

الوكيل الاخباري -

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قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.وياتي هذا الاعلان استنادا لأحكام المادة ( 35 ) /الفقرة (أ/1 ) والفقرة (أ/2) من قانون الادارة المحلية رقم ( 22) لسنة ( 2021) والمادة ( ٦ / ج) من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١وبحسب جهاد المومني الناطق الاعلامي للهيئة فإن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.علماً أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين ثاني 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.