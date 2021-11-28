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الأحد، 28-11-2021 12:04 م

المستقلة للانتخاب: 22 آذار القادم موعد الانتخابات البلدية واللامركزية

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم  الثلاثاء  الموافق  22 آذار 2022  موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.اضافة اعلان


وياتي هذا الاعلان استنادا لأحكام المادة ( 35 ) /الفقرة (أ/1 ) والفقرة (أ/2) من قانون الادارة المحلية  رقم ( 22) لسنة ( 2021) والمادة ( ٦ / ج) من قانون أمانة عمان  رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ 

وبحسب  جهاد المومني الناطق الاعلامي للهيئة  فإن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.

علماً أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين ثاني 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

 




 

 


 

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