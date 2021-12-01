الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم امانة عمان ناصر الرحامنة، إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

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واوضح الرحامنة لـ" الوكيل" ان الامانة أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض، منوهاً الى ان فرق وآليات الامانة تتواجد في الميدان.



وأشار إلى أنه تم إجراء صيانة عامة وشاملة لمختلف المناطق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدا على ان نسبة الانجاز في العبارة الصندوقية بمنطقة وسط البلد وصلت لـ 50%.



وبين ان الامانة جاهزة وعلى اتم الاستعداد، وإن غرف الطوارئ تراقب تقلبات المنخفض اولا باول وعلى مدار الساعة.

