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الأحد، 28-11-2021 02:59 م

الحافلات ستعمل لجانب 135 حافلة أخرى

"الأمانة" تستورد 136 حافلة نقل جديدة لتعزيز اسطول "باص عمان"

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ان تطوير منظومة النقل العام ورفع كفاءتها هو احد اهم المحاور الاستراتيجية التي عملت عليها الامانة لتوفير خدمات نقل مثلى امام المواطنين.

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جاء ذلك خلال توقيعه، الاحد ، إتفاقية لتوريد 136 حافلة من خلال شركة اوتو كار التركية، بحيث يتم الحاق هذه الحافلات الى جانب ١٣٥ حافلة تم تشغيلها ضمن مسارات باص عمان التابع لشركة رؤية عمان للنقل الذراع الاستثماري لامانة عمان.


واضاف الشواربة ان أمانة عمان تحرص على ديمومة تنمية ورفع كفاءة خدمات النقل والتنقل في مدينة عمان من خلال بناء الشراكات مع الممولين ومنهم البنك الاوروبي للاعمار والتنمية (EBRD ).


وتتميز الحافلات باحدث المواصفات العالمية من حيث السلامة العامة للركاب والفنية على الطرقات ، وتعمل بالديزل ( يورو 5 ) ، مع وجود نظام دفع الكتروني وكاميرات وشاشات داخلية ، وتوافر مواصفات فنية لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقات.


وتم اختيار المواصفات والشروط لتوريد الحافلات بالتعاون مع البنك الاوروبي للاعمار والتنمية من خلال مستشارين فنيين لدى البنك وامانة عمان.


ووقع الاتفاقية عن جانب الشركة المدير التجاري الدولي للشركة هاكان بوبك، بحضور نائب رئيس لجنة امانة عمان المهندس زياد الريحاني وممثلين عن البنك الأوروبي للاعمار والتنمية وعدد من المدراء المعنيين في الامانة.

 




 

 


 

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