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الإثنين، 14-03-2022 01:23 م

شبهة جنائية بوفاة سبعينية في سحاب - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني وجود شبهة جنائية في وفاة سيدة سبعينية داخل منزل ذويها بمنطقة الحي الشرقي في مدينة سحاب.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شرق عمّان عصر أمس الأحد حول العثور على سيدة سبعينة متوفية داخل منزل ذويها بمنطقة الحي الشرقي في مدينة سحاب وتم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي الذي صدر اليوم الاثنين أفاد بوجود شبهه جنائية في وفاتها.

 

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في الحادثة للوقوف على ملابساتها.


 




 

 


 

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