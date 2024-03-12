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الثلاثاء، 12-03-2024 12:48 م

شتيوي: الثورة الصناعية الرابعة فرصة للأردن لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب

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الوكيل الاخباري- قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى شتيوي، الثلاثاء، إن الثورة الصناعية الرابعة فرصة للأردن لإحداث التحول المطلوب والنمو الاقتصادي المطلوب، داعيا إلى الوقوف على مدى استفادة وجاهزية القطاعات المختلفة لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة.اضافة اعلان


وأضاف خلال اللقاء الثاني عشر لمنتدى التواصل الحكومي حول تقرير (حالة البلاد .. الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل) مع الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، أن الثورة الصناعية الرابعة تتميز بالسرعة غير المسبوقة وتحولاتها الجذرية في كافة مناحي الحياة.

وأشار شتيوي إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات من خلال استخدام ركائز متعددة من الثورة الصناعية الرابعة واستحداث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الخدمات والصناعة والزراعة.

وبين أن سوق العمل يعاني من أعداد كبيرة في العمالة الوافدة وغير الأردنيين في القطاعات غير المنظمة وتشكل ما نسبته 40% إلى 45% من حجم القوى العاملة في سوق العمل الأردني، مشيرا إلى تغير في بنية سوق العمل في المملكة والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال نحو الاستفادة من المنصات الرقمية.

 




 

 


 

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