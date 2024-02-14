الأربعاء 14-02-2024
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الأربعاء، 14-02-2024 10:25 ص

سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

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الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي.

ودعت المديرية جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيول.

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