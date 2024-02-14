سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي.
ودعت المديرية جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيول.
عاجل— radioamenfm89_5 (@radioamenfm89_5) February 14, 2024
تجدد مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي
وتدعو جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيول#الأردن#الأمن_العام#إذاعة_الأمن_العام pic.twitter.com/B7ZxWZFApN
عاجل— radioamenfm89_5 (@radioamenfm89_5) February 14, 2024
تشكل السيول في وادي رم (منطقة الديسة) بعدسة قائد سرية الغال الرائد محمد الحجايا مديرية شرطة العقبة
والتأكيد على ضرورة عدم المجازفة بالاقتراب من تلك السيول#الأردن#الأمن_العام#إذاعة_الأمن_العام pic.twitter.com/9a1XuzjmRB