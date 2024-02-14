سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي.



ودعت المديرية جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيول.

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تجدد مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي



وتدعو جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيولpic.twitter.com/B7ZxWZFApN #الأمن_العام #إذاعة_الأمن_العام عاجلتجدد مديرية الأمن العام تحذيراتها من تشكل السيول في بعض مناطق المملكة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجويوتدعو جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطريق في تلك المناطق او الاقتراب من السيول #الأردن February 14, 2024